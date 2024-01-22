Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurdukları şüpheli otomobilde yaptıkları aramada yeşil reçeteye tabi 32 bin 144 hap ele geçirdi.

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