İstiklal Caddesi'nde terör saldırısında mahkeme kararı açıklandı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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