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AK Parti'de iki önemli toplantı: Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için mesai yapacak. Çalışmalar bununla sınırlı değil. AK Parti Genel Merkezi'nde bugün iki de önemli görüşme var. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle birer görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 14:06, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 14:09
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AK Parti'de iki önemli toplantı: Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi

Yerel seçim takvimi işliyor. Adayların büyük bir kısmı belirlendi. 31 Mart yaklaşırken, sahadaki çalışmalar da hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim mesaisi yapacak.

Partinin üst kurulu ile bir toplantı yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Van ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu şehirlerin ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için çalışması bekleniyor.

İTTİFAK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

AK Parti'deki seçim çalışması bununla sınırlı değil. Partide bugün akşam saatlerinde iki önemli görüşme gerçekleşecek.

AK Parti genel başkan yardımcıları saat 19.00'da Yeniden Refah Partisi heyetini kabul edecek. Bu toplantının ardından saat 21.00'de Büyük Birlik Partisi heyetiyle görüşme yapılacak.

Yeniden Refah Partisi ile yapılacak görüşmede, İstanbul özelinde bir ittifak çalışması yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Büyük Birlik Partisi ile ise ilçeler özelinde ittifak çalışması görüşülecek.

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