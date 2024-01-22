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Mağdur öğretmenler Bakanlık'tan il/ilçe emri için müjde bekliyor

Özür grubunda yerleşemeyen öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanının vereceği il/ilçe emri müjdesinde.

Kaynak : MN Medya
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Mağdur öğretmenler Bakanlık'tan il/ilçe emri için müjde bekliyor

İ L A N D I R

2024 yılı Ocak ayı mazeret atmasanıda eş durumu, sağlık, güvenlik gerekçesi gibi birçok sebepten atama hakkına sahip öğretmen, yeterli kontenjan açılmadığı için atanamadı.

Mağdur öğretmenler, 18 Ocak'ta açıklanan mazeret tayinlerinin hayal kırıklığını yaşarken, seslerini duyuramadığı için büyük hayal kırıklığı içerisinde. Öte yandan Bakanlık yetkililerinden açıklama beklerken, bir yandan da içlerinde bulunduğu zor durumlarla baş etme sürecindeler.

Yaklaşık 3 bin öğretmen en son 2018 yılı Şubat ayında verilen il emri kararıyla ailelerine kavuşurken bu yıl da aynı uyglamanın yapılması için yetkililere çağrıda bulundular.

Özür grubunda yerleşemeyen öğretmenlerin mesajı şu şekilde:

Bizler 18 Ocak'ta yapılması planlanan mazeret tayinine başvuran ya da kontenjan olmadığı için başvuru bile yapamayan öğretmenleriz. Kimimiz 2. il dışı kimimiz deprem mazeret atamasından beri ailelerimizden ayrıyız.

Aylardır maddi manevi büyük bir yükün altındayız. Bu yük sınıf kapısının dışında bırakılmayacak kadar ağır. Bu sebeple daha önce 2015 ve 2018 yıllarında da yapıldığı gibi bu yarı dönemde de il/ilçe emri müjdesi bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyun ve bize yardımcı olun.

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