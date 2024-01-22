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Van'da yolcu midibüsü devrildi: 7'si çocuk 27 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü yan yattı. Kazada 7'si çocuk 27 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 14:33, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 14:35
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Van'da yolcu midibüsü devrildi: 7'si çocuk 27 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Van-Tatvan kara yolunun Yuva Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Van'dan Mardin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van-Tatvan kara yolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 7'si çocuk 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada yaralanan 27 kişiden 11'i, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 5'i ise Gevaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir süre daha tutulacakları belirtildi.

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