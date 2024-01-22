Başkentte 7 katlı binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 14:45, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 14:42
Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.