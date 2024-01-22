Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.