Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 15:32, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 15:33
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.