Farelerin bastığı hastaneden açıklama

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 2 Numaralı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi'nde meydana geldi. İsmini açıklamak istemeyen bir hasta yakını tarafından fotoğraflanan olayda, serviste yatan bir hastanın odasında bir anda fareler ortaya çıktı. Fare ardından telef edilirken, olayla ilgili AFSÜ Başhekimliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir hasta yakınının hasta odasındaki buzdolabında haşere olduğunu haber vermesi üzerine, personelimiz buzdolabındaki meyve poşetinde haşere olduğunu tespit etmiş ve gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Tesisimizde her yıl, haşere ve kemirgenler ile mücadele için yetkili firmalarla anlaşma imzalanmakta ve personelimiz gözetiminde düzenli aralıklarla önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Haşere veya kemirgenlerin görülmesi durumunda ise ivedilikle gerekli önlemler alınarak ek ilaçlama yapılmaktadır. Habere konu olay üzerine de hemen müdahale edilerek tekrar ilaçlama yapılmıştır. Hastane yönetimi olarak sağlık tesislerinin bütün vatandaşlarımızın en kaliteli hizmeti alması gereken kurumlar olduğunun bilinciyle çalışmaktayız" ifadelerine yer verildi.