Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktı

- Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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