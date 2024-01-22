Bakan Yerlikaya: 'MV Sicilia' gemisinden 7 kişilik mürettebat kurtarıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MV Sicilia" isimli yük gemisinin Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığını ve karaya sürüklendiği ihbarının alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net