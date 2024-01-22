Sokakta bıçakla dolaşan kişi, 9 kişiyi bıçakla yaraladı

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.

Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.