Sokakta bıçakla dolaşan kişi, 9 kişiyi bıçakla yaraladı
Esenyurt'ta, 9 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 2'si taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 17:04, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 17:05
Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.
Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.
Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.