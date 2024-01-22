TFF'den 'hakem hazırlık maçında şike yaptı' iddiasına açıklama

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hazırlık maçıyla ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."