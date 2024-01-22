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Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı

Yalova'da, belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilerin maaşına yüzde 88 zam yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 18:00, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 18:15
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Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışanlar tarafından omuzlara alındı.

Davul zurna eşliğinde meşaleler yakan Başkan Tutuk ve belediye yöneticilerini konfetilerle karşılayan çalışanlar, daha sonra imza töreninin yapılacağı salona geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tutuk, belediyeyi, işçinin maaşını ödemekte zorlanan bir dönemden mesai, ikramiye ve maaşları birlikte ödeyen bir belediye haline getirdiklerini söyledi.

Belediyenin son 4 yılda yaptığı başarılı projeleri, idarecisinden işçisine kadar tüm belediye personelinin emeğiyle yaptıklarını belirten Tutuk, "Hepimizin bu inanca ortak verdiğimiz alın teriyle birlikte oldu. Bu 4 yıl içerisinde maaşı bir gün sonra ödememek için gayret gösterdik ve hepsini birlikte ödemek istedik. Yüzde 80'in üzerinde oldu ama ben baktığımda 31 bin 700 lira olduğunu gördüm. Küsuratlar bize yakışmıyor. Ben diyorum ki en düşük maaş 32 bin lira olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yalova'yı, Türkiye'nin yaşanabilir en iyi ili yapmayı nasip etsin. Bunda da sizin emeğiniz olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Tutuk, Hizmet-İş sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve Yalova Belediyesi Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alpan Solmaz arasında imzalandı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle birlikte işçilerin günlük yevmiyelerine yüzde 65 oranında zam yapılarak en düşük işçi yevmiyesi günlük 500'den 825 liraya çıkartıldı. İşçilerin yan haklarıyla birlikte maaşlarına, genel ortalamada yüzde 88 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Sözleşmeyle birlikte işçilere ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak, gıda yardımı ile birlikte 4 bin 500, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da gıda yardımı ile birlikte 6 bin lira ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Personelin fazla mesai çalışmalarına yüzde 80, hafta tatili ücretlerine yüzde 65, dini bayramlarda çalışma ücretlerine de yüzde 148 oranında zam yapıldı.

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