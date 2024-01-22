31 yaşındaki uzman çavuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Uzman çavuşun cenazesi, burada yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Bilgin, dün geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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