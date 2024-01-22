MEB'de görev yapan sürekli işçilerin, bağlı birimler ve iller arasında yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan 696 KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler hariç olmak üzere sürekli işçilerin;

-Aile Birliği,

-Can ve Mal Güvenliği,

-Sağlık,

-Eğitim,

-Şehitlik veya Vefat,

-Becayiş,

-Engellilik,

Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan sürekli işçilerin, özür durumlarına bağlı birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemlerinde başvurular; 05-09 Şubat 2024 Saat:17:00 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvuruların kabul edilmesi, onay süreci işlemleri; 12-13 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Atamaların yapılması ve tebligat işlemleri; 19-23 Şubat 2024 Saat:16:00 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yer değiştirmesi yapılan sürekli işçilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacaktır.

İşte yer değiştirme takvimi;

2024 Yılı 1. Dönem (Şubat Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR