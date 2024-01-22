Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 21:43, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 21:44
Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Vatfa E'yi (27) bıçakla öldüren Şiyar E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaralamıştı.
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.