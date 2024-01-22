Galatasaray, Fenerbahçe ile zirvede puanları eşitledi

Yarın yapılacak üç maçla başlayacak 22. haftanın programı şöyle:

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve getirildiği Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Ligin 21. haftasına 53 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puana yükseldi.

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