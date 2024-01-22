Galatasaray, Fenerbahçe ile zirvede puanları eşitledi
Ligde 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray, zirvede puanları eşitledi. Sarı-lacivertliler, averajla haftayı liderlik koltuğunda kapattı
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-siyahlı takım son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.
Ligin 21. haftasına 53 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puana yükseldi.
Rakibin puan kaybettiği haftada zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hata yapmayan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e çıkararak Fenerbahçe'yi yakaladı.
İki takımın puan puana yarıştığı zirvede averajla Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray ise takibini sürdürdü.
- Beşiktaş, Santos yönetiminde ilk kez kaybetti
Teknik direktör Fernando Santos'un göreve getirildiği Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk kez mağlup oldu.
Ligin 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 yenik ayrıldı.
Santos yönetiminde ilk maçında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üçüncü resmi müsabakada yenilgiyle tanıştı.
- Sonuçlar
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-0
VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: 1-1
Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: 4-0
EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: 2-2
TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 1-5
Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: 0-1
- Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|21
|17
|3
|1
|58
|17
|41
|54
|2.GALATASARAY
|21
|17
|3
|1
|43
|12
|31
|54
|3.TRABZONSPOR
|21
|11
|4
|6
|36
|27
|9
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|21
|11
|2
|8
|33
|30
|3
|35
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|21
|9
|5
|7
|26
|29
|-3
|32
|6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|21
|7
|9
|5
|34
|26
|8
|30
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|21
|7
|9
|5
|26
|21
|5
|30
|8.KASIMPAŞA
|21
|8
|5
|8
|36
|40
|-4
|29
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|21
|7
|6
|8
|26
|25
|1
|27
|10.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|21
|8
|5
|8
|27
|30
|-3
|26
|11.EMS YAPI SİVASSPOR
|21
|6
|8
|7
|26
|33
|-7
|26
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|10
|6
|27
|26
|1
|25
|13.CORENDON ALANYASPOR
|21
|6
|7
|8
|23
|30
|-7
|25
|14.GAZİANTEP FK
|21
|6
|4
|11
|24
|32
|-8
|22
|15.YILPORT SAMSUNSPOR
|21
|6
|4
|11
|24
|32
|-8
|22
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|21
|5
|6
|10
|23
|24
|-1
|21
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|4
|9
|8
|26
|30
|-4
|21
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|21
|4
|8
|9
|20
|33
|-13
|20
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|21
|4
|7
|10
|25
|43
|-18
|19
|20.İSTANBULSPOR
|21
|3
|4
|14
|15
|38
|-23
|10
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
- Gelecek hafta programı
Süper Lig'de 22. hafta maçları hafta içinde oynanacak.
Yarın yapılacak üç maçla başlayacak 22. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)
24 Ocak Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor (Kalyon)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)