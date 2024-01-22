Iğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı. Pamuk Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar nedeniyle yolun kapanması sonucu birçok araç yolda kalırken, uzun tır kuyrukları oluştu. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.