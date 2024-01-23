BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci 23 Ocağa uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci İlgi (a) Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi ve 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile 25-29 Aralık 2023 tarihleri arasında il tanılama sınav komisyonlarının oluşturulmasıyla başlamıştır.
Bu süreçte ilgi kılavuz takvimi uyarınca aday gösterme aşamasına ait iş ve işlemler 08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak okul yönlendirme komisyonları tarafından aday gösterildiği halde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formları doldurulmayan öğrencilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için sistemin açılmasına yönelik talepler Bakanlığımıza bildirilmiştir. Gelen talepler değerlendirildiğine öğrencilerin yüksek yararı düşünülerek gözlem formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden girişleri 23 Ocak 2024 Salı günü 17.00'ye kadar uzatılmıştır.
İşte o yazı;
2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR