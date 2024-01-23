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MEB, yarıyıl tatilinde ev ödevi vermeyin dedi ve bazı tavsiyelerde bulundu

Yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyecek. İşte tavsiyeler.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 15:00, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 10:05
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MEB, yarıyıl tatilinde ev ödevi vermeyin dedi ve bazı tavsiyelerde bulundu

Çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, dünya çocuklarıyla yarışabilen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmek; milli ve manevi değerlerini donanmış, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmek Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesi öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olması ise öncelikle velilerin öğrencilere desteği ile mümkün kılınacaktır.

Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin;

- Sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmeleri,

- Ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri,

- Yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olmaları,

- Kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekildi geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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