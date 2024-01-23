23 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aşağı (Şadırvan) Camisi'nde Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenaze törenine, Kültür Merkezi'nde de Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor etkinliğine katılacak.

(Bartın/13.00/14.00)

2- CHP, MHP ve DEM Grup toplantıları düzenlenecek

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

3- TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Devletleri Rekabet Konseyi 1. Toplantısı ve Seremonisi"ne, "İstanbul Mobilya Fuarı Açılış Töreni"ne ve "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/09.00/11.00/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tüketici güven endeksi göstergelerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini ve Aralık 2023 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 6 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.

(New York)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Şafak gazetesi tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/17.00/İstanbul/20.00/20.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grup maçları başlayacak. K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini ağırlayacak, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak.

(İzmir/20.30/Bonn/22.00)

3- 2024 CEV Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi, Ankara'da başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Ankara/19.00)