Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor.

Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.