Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf

Türkiye Gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre - Halihazırda 32 adet olan dijital teknoloji kullanımını destekleyen ve aktif öğrenmeyi teşvik eden yenilikçi öğrenme ortamları, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 81 şehirde disiplinler arası öğrenme uygulamalarını sağlayan ortaokul ve lise kademesinden 500 okulda, esnek modüler (hareket edebilen) mobilya ve dijital ekipmanlarla yenilikçi sınıflar kuracak.

FARKLI YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK ÖĞRENME ALANLARI

Bilgisayar teknolojileri laboratuvarı ile büyüklüğü 56 metrekare ve üzeri mevcut boş sınıfı olan, diğer branş öğretmenlerinin de faydalanması amacıyla başvuruda bulunan 500 okulda kurulacak olan yenilikçi sınıflar, iş birliği, dijital beceriler, eleştirel düşünme gibi yetenekleri destekleyecek öğrenme alanları sunacak.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ KULLANILMASI PLANLANIYOR

Ortak çalışma alanları, ergonomik mobilyalar ile dijital teknolojilerin yanı sıra mobil cihazlar da kullanılabilecek. Böylece, değişik hibrit modellere de imkan sağlanacak. Sınıflarda, 3D yazıcılar ile sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanılması da planlanıyor. Uygulamalı eğitimi desteklemek için robotik kitler de bu sınıflarda yer alacak.