Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.