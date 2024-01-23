Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 08:36, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 08:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.