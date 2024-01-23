Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Aramalarda, 30 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 avro ve 4 bin 443 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

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