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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 yükselişle 8.101,23 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 09:59, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 8.101,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,89 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile ticaret olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 8.010,14 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirterek, ABD'de pay piyasalarının dün rekor kapanış gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini aktaran analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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