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Konut satışlarının yüzde 40'a yakın düştüğü Antalya'da tersine göç başladı

Turizm kenti Antalya'da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından tavan yapan konut satışlarında yüzde 40'a yakın gerileme yaşandı. ATSO Başkanı Ali Bahar, "Antalya'ya olan göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var. Olması gereken yaşanıyor. Konut fiyatlarında ve kirada yüzde 10-15 gerileme görüyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 10:14, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 10:15
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Konut satışlarının yüzde 40'a yakın düştüğü Antalya'da tersine göç başladı

TÜİK verilerine göre Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları geçen yılının aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 138 bin 577 adet olarak gerçekleşti. Turizm kenti Antalya'da ise Aralık ayında 6 bin 743 konut satışının gerçekleştirirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6, oranında gerileme yaşandı. Konut fiyatlarında pandemi sonrasında yaşanan artış hem yerli hem de yabancı vatandaşların dışarıya göçünü hızlandırdı.

"Antalya'daki bu gerileme yüzde 40'lara kadar yükseldi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, konut satışlarındaki bu düşüş trendinin gerek yabancı vatandaşların oturum izinlerine getirilen kısıtlama, gerekse konut fiyatlarındaki yükseklikler nedeniyle bir süre daha devam edeceğine dikkat çekti. Başkan Bahar, "Pendemi ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ardından İstanbul'dan sonra en fazla konut satışı Antalya'da gerçekleşti. Satılan 2 konuttan 1 tanesi yabancılara satıldı. Fakat 2023 itibariyle konut satışlarımıza ciddi bir azalma olduğunu gördük. TUİK verilerine göre yaklaşık yüzde 33.4 bir gerileme var, Antalya'daki bu gerileme yüzde 40'lara kadar yükseldi. Konut satışlarının düşmesini yabancıların çekilmesi ve göçün durmasına yorumlayamayız. Kredi faizlerinde de çok önemli yükselmelerin olması da konut satışlarının gerilemesinin en büyük etkilerinden bir tanesidir" dedi.

"Buna bir önlem gelmesi gerekir, bu böyle devam edemez"

Antalya'nın konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından konumunu korumasını da değerlendiren Bahar, "Bu bir takım yabancı göçü almaya devam ettiğimizin, konut ihtiyacının devam ettiğinin göstergesidir. Asıl konu konut ihtiyacının azalması değil, kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı konut satışının hızla gerilemesidir. Buna bir önlem gelmesi gerekir, bu böyle devam edemez. İnşaat sektörünce bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Antalya'da yeni yerleşim alanları açıldı. Alt yapı sorunlarımız giderilmelidir. Hizmetler arttırılmalıdır, yolları açılmalıdır. Kredi faizlerinde bir takım desteklerin açıklanması gerekir, çözüm bulunması gerektiğini düşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Konut üretiminde de ayağımızı gazdan çektiğimizi görüyoruz"

Konut fiyatlarının düşmesiyle fiyatlarda bir gerileme olduğuna dikkat çeken Bahar, "Fiyatlarda bir durma gözlemliyoruz, maliyetlerin altına bir indirim olamaz. Burada bir balans gerekiyor, bu balans da enflasyonun düşürülmesi, devletimiz bu konuda ciddi önlemler alıyor. Konut üretiminde de ayağımızı gazdan çektiğimizi görüyoruz. Başlamış ve devam etmekte olan çok miktarda proje var. Biz sahada gördüklerimizi ve olması gerekenleri hem devletimize hem de kanun yapıcıya bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Antalya'da göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var"

ATSO Başkanı Ali Bahar konuşmasını şöyle tamamladı; "Antalya'da göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var. Olması gereken yaşanıyor. Bunun da olmasını normal karşılıyoruz, konut fiyatlarında ve kirada yüzde 10-15 gerileme biz de görüyoruz. Bunu da olumlu buluyoruz" dedi.

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