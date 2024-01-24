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Ata binip ok atabilen öğretim görevlisi adayı belli oldu!

Kafkas Üniversitesi tarafından ilan edilen ve geçtiğimiz gün gündeme getirdiğimiz öğretim görevlisi kadrosuna bir kişi başvurabildi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 00:10, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 13:44
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Ata binip ok atabilen öğretim görevlisi adayı belli oldu!

2 Ocak 2024 tarihli "At Binenin Ok Kadro Atanın.Üniversiteden Adrese Teslim İlan" başlıklı yazımızda; Kafkas Üniversitesi Veterinerlik programına alacağı öğretim görevlisi ilanında Geleneksel Atlı Okçuluk Antrenörlük Belgesi şartı arandığını, üniversitelerin almak istedikleri adayların önünü açmak için her geçen gün daha absürt daha trajikomik şartlara yer verdiğini, bunun önüne ne YÖK ne de başka bir üst mercinin de geçemediğini gündeme taşımıştık.

Kendimizi teyit etmek ve söz konusu kadronun adrese teslim olduğunu sizlere de gösterebilmek adına Kafkas Üniversitesi tarafından ilan edilen yukarıda bahsi geçen kadronun ön değerlendirme sonuçlarını inceledik.

İncelediğimiz de tam da tahmin ettiğimiz gibi Resmi Gazete'de ulusal düzeyde ilan edilen bir kadroya yalnızca iki kişinin başvurabildiğini, adaylardan birisinin "İlgili ilanda istenilen tecrübeyi gösterir belge eksiktir" açıklamasıyla elendiği, bu nedenle sınava yalnızca bir kişinin davet edildiğini görüyoruz.

Yukarıda görselini paylaştığımız öğretim görevlisi ön değerlendirme sonucu esasen ülkemiz akademisinin kısa bir özeti gibidir.

Normalde onlarca Veterinerlik Fakültesi mezunu adayın rekabet ederek en iyisinin yazılı sınavda ölçülerek alınması gereken bir öğretim görevlisi alımında; ilanda "en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesi" arandığı için Bu*** Ak** şeklinde maskelenerek kamuoyuyla paylaşılan aday kendi kendisiyle rekabet ederek 26 Ocak 2024 günü sınava girecektir.

Bu absürt durum ne yazık ki; Kafkas Üniversitesi yönetimini hiç rahatsız etmediği gibi üniversiteleri denetlemekle görevli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da umurunda olmuyor!

Ne diyelim, saldık çayıra Mevlam üniversitelere akıl fikir eyleye..

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