Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 10:49, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 10:50
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 106 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 4 ve Kars'ta 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.