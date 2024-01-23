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Dolar/TL 30,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,2740 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 10:56, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 10:52
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Dolar/TL 30,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 30,2548'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de primle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,2740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 33,0220'den, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,5760'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,1 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini kaydetti.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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