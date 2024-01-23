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PKK talimatıyla orman yakan terörist için biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet istemi

İddianamede, 2022 yılında 2 farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist hakkında biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, teröriste yardım ettikleri ve örgüte fon topladıkları belirlenen 11 sanık için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 12:38, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 12:39
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PKK talimatıyla orman yakan terörist için biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet istemi

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 2022'de iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist ile onun keşif ve eylem çalışmaları için örgüte fon topladıkları iddia edilen 11 sanık hakkında dava açıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde 13 Ağustos 2022'de iki farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle aynı gün tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen F.D. ile keşif ve eylem çalışmaları için terör örgütüne fon sağladıkları iddiasıyla 13 Nisan 2023'te tutuklanan A.B. ve tutuksuz A.E, A.A, A.K, F.K, M.D, M.H.B, M.Ö, S.B, S.İ. ve S.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık F.D. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis, tutuklu A.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis, diğer 10 sanık için ise "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" 10'ar yıla kadar hapis cezaları talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, ifade tutanağı, tanık anlatımları, Sarıçam Orman İşletme Şefliği tutanakları, HTS, PTS, dijital veri inceleme kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın kentteki orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

İddianamede, F.D'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçlama yönüyle yargılaması süren R.B. ile terör örgütü PKK'nın talimatı üzerine 13 Ağustos 2022'de, R.B'nin kullanımındaki araçla gittiği Sarıçam ilçesi Ünlüce ve Çamlıca mahallelerinde 2 ayrı ormanı yakıp Mersin'e kaçtığının tespit edildiği belirtildi.

- PKK'nın talimatıyla bölgede keşif çalışması yapmış

Sanığın yangınları çıkardığını gördüklerini anlatan 3 tanığın ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, F.D'nin yangınlar öncesinde de PKK adına sansasyonel eylem arayışında olduğu bilgisine yer verildi.

F.D'nin telefonunun baz istasyonlarından sinyal verdiği adreslerin incelendiği de iddianamede belirtildi. Buna göre Kozan ve Yüreğir ilçeleri arasındaki kırsal alanlara hizmet veren geniş kapsama alanı olan baz istasyonlarından sanığın telefonundan sinyal alındığı, buraların orman yangını çıkan bölgelere yakın olduğunun tespit edildiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, "Sanık F.D. ve R.B'nin birlikte merkez Sarıçam, Kozan ve Aladağ ilçelerinde örgütün talimatıyla keşif çalışması yaptıkları, terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanlarda yangın çıkaran 'ateşin çocukları' yapılanmasıyla bağlantılı oldukları tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

PKK'nın keşif ve eylem çalışması adı altında sanığa farklı tarihlerde para gönderdiği iddianamede aktarıldı.

Sanığın PKK'nın keşif ve eylem çalışması adı altında gönderdiği para için A.B. ile irtibata geçtiği anlatılan iddianamede, "F.D'nin PKK terör örgütü adına keşif ve eylem çalışmaları için kullanacağı paraları kendi banka hesaplarını kullanarak temin etmediği, 2022 yılının farklı tarihlerinde A.B'nin parayı parça parça A.E, A.A, A.K, F.K, M.D, M.H.B, M.Ö, S.B, S.İ. ve S.B'nin banka hesaplarına aktardığı, sanık F.D'nin de bu paraları deşifre olmamak için diğer sanıklardan farklı zamanlarda bizzat elden teslim aldığı tespit edilmiştir." denildi.

- İki ayrı ormanlık alanı yakıp kaçmış

F.D'nin terör örgütü PKK'nın talimatıyla sansasyonel eylem arayışında olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, Sarıçam, Kozan ve Aladağ ilçelerinde örgütün talimatıyla R.B. ile keşif çalışması yaptığı, 13 Ağustos 2022'de Sarıçam ilçesi Çamlıca ve Ünlüce mahallelerindeki iki ayrı orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimatla kasten çıkardığı, yangınları 3 tanığın F.D. ve R.B'nin çıkardığını gördüğü ve tanık anlatımlarına göre sanığın yangın sonrasında araçla hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştığı, sanığın aracının yangınların çıktığı saatlerde olay yerine yakın PTS kayıtları ve o bölgede cep telefonunun sinyal kaydının bulunduğu, olay yerinde o saatlerde başka araç ve kişinin tespit edilmediği, Sarıçam'daki 2 ayrı noktada 20 dakika arayla orman yangını çıkardığı değerlendirildiğinde, F.D'nin 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun'a muhalefet' suçlarından, terör örgütüne fon topladığı ve F.D'ye yardım ettiği belirlenen A.B'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından, diğer 10 sanığın ise 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan cezalandırılması talep olunur."

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