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'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal:- "TCMB, enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir"- Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller:- "Enflasyon mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabilir ve TCMB sonrasında faiz indirimlerine başlayabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 12:39, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 13:04
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'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir." dedi.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.

- "Ocak ayında faiz artırım döngüsü sonlandırılabilir"

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

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