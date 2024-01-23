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Adli ve İdari Hakimlik sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden Adli ve İdari Hakimlik sınavı sonuçları açıklandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 13:04, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 13:08
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Adli ve İdari Hakimlik sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Sınavları-1

DUYURU

(23 Ocak 2024)

2023 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Sonuçları Açıklandı

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ve 2023 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2023-İdari Yargı) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 14 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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