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DEAŞ'a MİT darbesi: 2023'te 426 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2023 yılında terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği 122 operasyonda 426 teröristi yakaladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 13:41, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 13:42
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DEAŞ'a MİT darbesi: 2023'te 426 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörü kaynağında bitirme stratejisinden hareketle geçen yıl Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlar yürütüldü.

MİT, Ocak 2023'te Suriye'nin Bab şehrinde Türk askerlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 intihar eylemcisini etkisiz hale getirdi.

MİT'in, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) tarafından Türkiye'deki diplomatik misyonlara ve ibadethanelere eylem gerçekleştirileceğini tespit etmesi üzerine düzenlenen operasyonda Ocak 2023'te 26 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi

MİT, Nisan 2023'te DEAŞ'a yönelik en önemli operasyonlardan birini gerçekleştirdi. DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, dünya basınında de geniş şekilde yer aldı.

Teşkilat tarafından Ağustos 2023'te Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde Akrame Taburu Komutanı A.V.İ ve 2 örgüt mensubu yakalandı. Operasyon sonucunda lav silahı, roket atar gibi ağır silahların bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MİT ve İstanbul Emniyetinin birlikte düzenlediği ortak operasyon sonucu DEAŞ'ın sözde Irak Vilayeti'ne bağlı el yapımı patlayıcı (EYP) uzmanı ve Batı Sektörü sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren A.J.A. Kasım 2023'te yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ mensubu A.J.A'nın üzerinden zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir, hazır vaziyette 5 bomba düzeneği, canlı bomba hazırlanmasında ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ekipmanlar ve örgütsel dokümanlar çıktı.

Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

DEAŞ'lı teröristlere mali yardımları koordine ettiği belirlenen DEAŞ'ın sözde Şam vilayeti idari ve mali sorumlusu "Eyyüp" kod adlı Huzeyfe El Muri, MİT ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla Aralık 2023'te Mersin'de yakalandı.

Örgütün sözde Şam vilayet ve Halep bölgesi (Sıddık Taburu) sorumlusu "Hattab El Muhacir" kod adlı terörist Aralık 2023'te yakalandı. DEAŞ'lı terörist, ifadesinde sözde özgürleştirilmiş alanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler araçlarına yönelik eylem planlarını itiraf etti.

Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak'ın Ankara Büyükelçiliğine yönelik eylem için keşif yapan DEAŞ sözde Türkiye yapılanması Selman-ı Farisi Taburu'nda (SFT) faaliyet gösteren 8 kişi Aralık 2023'te yakalandı.

DEAŞ'a yönelik en büyük adımlardan biri Fırat Kalkanı Harekatı

Radikal terör örgütleriyle mücadelede baş aktörlerden olması ve coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, DEAŞ'ın hedefindeki ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede attığı en büyük adımlardan biri Ağustos 2016-Mart 2017 arasında Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı oldu.

Harekat ile yaklaşık 3 bin DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 2 bin kilometrekarelik bir alan DEAŞ'tan temizlendi. Harekatlar sonucunda Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturuldu.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırlı kalmadı. MİT, DEAŞ'ın Rusya, Kafkasya ve Avrupa'yı sorumluluk sahasına alan sözde Faruk ofisinin faaliyetlerini yaptığı operasyonlarla engelledi.

Haziran 2021'de Faruk ofisinin sözde mali sorumlusu "Ebu Hasan El Türki" kod adlı Kasım Güler, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ekim 2021'de Kosova'da ormanlık alanda yapılan bir operasyonla DEAŞ'ın Avrupa'daki faaliyetlerinde kullanılmak için temin edilen silah ve cephaneler ele geçirildi. Örgütün sözde Faruk ofisi yapılanması çökertildi.

Bu kapsamda DEAŞ'ın yalnızca Türkiye'deki değil Avrupa, Rusya ve Kafkasya'daki faaliyetleri de engellendi. Ayrıca, Faruk Ofisi'nin Afrika, Afganistan ile bağlantıları, farklı coğrafyalardaki yapıları koordine ederek gerçekleştirdiği finansal aktarım faaliyetleri de deşifre edildi.

MİT, yaptığı teknik çalışmalarla terör örgütü DEAŞ'ın haberleşme ağını da tespit etti.

2022'de de DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti çökertilmişti

DEAŞ'ın sözde Şam vilayeti esirler ve şehitler ofisine bağlı olarak lojistik şebekesi şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 terörist, Şubat ve Mart 2022'de yakalandı.

Yakalanan örgüt üyeleri Suriye'deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına maddi yardım yapıldığını itiraf etti.

MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sözde Türkiye Valisi "Abu Umar Al Zarqawi" kod adlı Bashar Hamo ile birlikte 4 örgüt mensubu yakalandı. Yakalananların tamamının yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

DEAŞ'a yönelik 2023'te düzenlenen 122 operasyonla toplam 426 terörist yakalandı.

Güvenlik uzmanları, MİT'in kararlı mücadelesi sonrası DEAŞ'ın Türkiye'de eylemsel kapasitesinin neredeyse bittiğini, örgütün yapılanmalarına büyük darbe vurulduğunu, Suriye'de yapılan operasyonlarla DEAŞ'ın uzak coğrafyalara açılma arayışına girdiğini belirtti.

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