Silahlı kavgada yoldan geçen kadını canlı kalkan olarak kullandı

Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta B.M. ile T.Y. arasında dün silahlı kavga çıktı.

Karşılıklı tabancaların çekildiği, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen kavgada B.M, yoldan geçen bir kadına sarılarak canlı kalkan olarak kullandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalışan şüphelilerden B.M, bacağından vuruldu.

Ayağa kalkıp bir süre yürümeye çalışan B.M, olay yerine sevk edilen polis ekibince yaralı bulundu.

Sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.M'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan T.Y, polis ekiplerince bugün suç aleti tabancayla yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde B.M'nin, elinde poşet bulunan kadını kalkan olarak kullanması, şüphelilerin kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalışmaları ve birinin bacağından vurulması ve kadınla birlikte yere düşmeleri yer alıyor.