Telefona daldı, açık rögara düştü

Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan şahıs, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü.

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

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