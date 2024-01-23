Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 16:38, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 16:45
T.A. yönetimindeki 60 HA 606 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Altınyayla Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan M.Ö. (27) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.