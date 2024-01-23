Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

A.Ö. yönetimindeki 79 EB 816 plakalı beton mikseri ile A.S. idaresindeki 79 DE 266 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

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