'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 19:46, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 20:25
Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı. Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.