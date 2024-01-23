Tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki 47 AAH 185 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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