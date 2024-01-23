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Kaymakamlık binasındaki kavgayı Kaymakam sona erdirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kaymakamlık binasında iki aile arasında çıkan tartışma, Kaymakam Burak Akeller'in müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 21:13, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 21:41
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Kaymakamlık binasındaki kavgayı Kaymakam sona erdirdi

Kulp Kaymakamlığı binası girişinde iki farklı aile arasında başlayan tartışma, seslerin yükselmesi üzerine Kaymakam Akeller'in dikkatini çekti. Akeller, tarafları sakinleştirmek ve çatışmayı önlemek için hemen harekete geçti. Akeller, kanaat önderleriyle bir araya gelerek iki aileyi topladı ve kaymakamlık binasına geçti. Burada yapılan görüşmeler ve Kaymakam Akeller'in arabuluculuk çabaları sonucunda taraflar arasında barış sağlandı.

Kaymakam Akeller, bu olayın ardından kanaat önderleriyle birlikte ailelerle kaymakamlık bahçesinde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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