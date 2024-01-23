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Cesedi kıyıya vuran Merve'nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan, Serik ilçesinde sahile vuran cesetle DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Acılı baba Osman Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 22:22, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 23:52
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İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a, 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verip, İstanbul'a döndü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas''n bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek, Barınaklar Bulvarı'nda inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Arama çalışmaları sürerken, Serik ilçesindeki sahilde 20 Ocak'ta kadın cesedi bulundu. Cesedin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

Haberi alan baba Osman Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Osman Elmas, DNA örneği verdi. Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

"BİR MEZARIMIZ OLACAK"

Osman Elmas, cenazeyi teslim almak için bugün adli tıp kurumu morguna geldi.

Burada açıklama yapan Elmas, kızını bulmak için çok uğraştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef kıyıya son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan birinin kızım olabileceği üzerinde durdular ve tekrar Antalya'ya geldim. Test yapıldı. Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin'de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Sahil güvenlik, polis, herkes çok yardımcı oldu ve dört koldan aradı ama netice bu oldu. Kaderimizde evlat acısı yaşamak da varmış."

Merve'nin cenazesini İstanbul'a götüreceklerini söyleyen acılı baba, "Rabbim orada bizi günahlarımızı bağışlayıp, cennette buluştursun." şeklinde konuştu.

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