İsveç: NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

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