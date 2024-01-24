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24 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 00:05, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 00:09
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24 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak, parti genel merkezinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

(Ankara/12.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor ve RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Gaziantep/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak; Beşiktaş Emlakjet ise İngiltere'nin London Lions takımına konuk olacak.

(Ankara/20.00/Londra/22.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Unicaja ekibine konuk olacak.

(Malaga/22.30)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur dördüncü maçlarında Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Legia Varşova; Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Varşova/21.00/Gravelines/22.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC; ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımına konuk olacak.

(Sfantu Gheorghe/Györ/20.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasından Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Bursa/17.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak. VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos, PTT-Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/15.00/17.00/18.00/Ankara/17.00/Adana/17.30/Aydın/19.00)

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