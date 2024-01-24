İzmir'de tabancayla yaralanıp otomobille kaçarken kaza yapan kişi öldü

Ayrıca, olayın 9168 Sokak'ta meydana geldiği ve sürücünün olay yerinden kaçarken kaza yaptığı saptanmıştı.

Polis yaptığı incelemede, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini ve aracın R.B. adına kiralandığını tespit etmişti.

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