Adana'da şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan 2 yunus polisi yaralandı

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, "dur" ikazına rağmen kaçan sürücünün kullandığı otomobili kovaladıkları sırada kaza yaptı.

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