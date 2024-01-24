301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki 'tarih' şartı AYM'den döndü!

Türkiye Gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre: Mahkemenin iptal gerekçesinde, sözleşmesi 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra feshedilen işçilerin kıdem veya ihbar tazminatının kurum tarafından 6 ay içinde ödendiği, söz konusu tarihten önce feshedilen işçilerin alacaklarına ise farklı muamele yapıldığı belirtildi. Soma'da yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe Ocaklarında çalışan işçilerin tazminatlarının kurum tarafından ödenmesi için sözleşmelerinin 13 Mayıs 2014 tarihinden feshedilmiş olmasının şarta bağlandığına dikkat çekilen kararda, düzenlemenin kapsamına girenlerin tahsilatta güçlük yaşamamalarının hedeflendiği belirtildi.

Düzenleme ile işçilerin bir kısmına tazminatlarını herhangi bir külfete katlanmak zorunda kalmaksızın kısa sürede tahsil edebilme imkanı getirildiğine dikkat çekilen kararda, "İşçilerin tazminatını tahsil etmede yaşayacağı güçlüğün sözleşmenin sona erdiği tarihle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. İşçilerin kazadan sonra veya önce ayrılmalarına bağlı olarak yaşadığı tahsilat güçlüğünde bir farklılık yoktur. Sözleşmeleri, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası öncesinde sona erdiği halde tazminatları ödenmemiş maden işçilerine kuruma başvuru imkanı tanımayan kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması nedeniyle Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.