Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
AK Parti'nin Ankara ilçeleri belediye başkan adayları bugün yapılan toplantıda açıklanacak olup dün İl Başkanı tarafından tebligatların yapıldığı öğrenildi.
AK Parti'nin Ankara ilçeleri belediye başkan adayları bugün yapılan toplantıda açıklanacak.
Konuya ilişkin dün adaylara tebligat yapıldığı, adayların kim olduğu kulislere yansıdı.
Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın adaylara tebliğ yaptığı öğrenildi. Edinilen kulis bilgilerine göre adaylar şu şekilde:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut'ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.