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18 ilde nitelikli dolandırıcılara eş zamanlı baskın: 56 şüpheli gözaltında

İki ayrı merkezli olarak düzenlenen Sibergöz-17 operasyonları kapsamında; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli; Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 08:27, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 08:28
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18 ilde nitelikli dolandırıcılara eş zamanlı baskın: 56 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak "Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç" elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları, Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları ve Şüphelilerin Banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin, Mardin, Adana, Antalya, İzmir, Samsun, Ağrı ve Malatya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında şüphelilerin;

Oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadi" ile Bahis Kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640.000 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu.

İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 Ayrı Merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Kenan Biter

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